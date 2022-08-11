特力（2908）集團11日傍晚重訊指出，董事會通過處分美國大倉資產售後租回，主要看準目前美國不動產市況佳，適時處分大倉不動產再售後租回，以活化資產，並持續倉儲物流中心營運，估計處分利益稅前3.15億元新台幣，法人預估有望挹注EPS 0.3元。

特力資深副總林素玲指出，特力子公司Test Rite Products Corporation(以下稱TRPC)公告，董事會決議通過處分位於美國喬治亞州之不動產予關係人Saturn Intelligence (GA) Limited.，交易總金額為3950萬美元，以集團合併報表初估處分固定資產利益(稅前)約新台幣3.15億元；TRPC 將售後租回前述不動產，按雙方約定支付符合市場行情之租金，以持續倉儲物流中心營運。

特力集團貿易事業占營收逾50%，年營收超過200億元，目前全球4座倉庫採不同營運模式，包括美西倉庫以承租方式營運，而美東倉庫原自有興建，此次售後回租，有助活化資產，另外歐洲則有德國倉庫也是承租方式營運，至於台灣部分，目前有楊梅倉庫，則屬集團自有資產。

美東大倉主要庫存客戶為美國大型零售商包括Walmart, Amazon, Hillman, HD Supply等，售後回租不影響營運狀況；特力強調，不動產處分目的係為活化資產及提高資源配置靈活度，為集團整體發展爭取更多機會；加上上半年受升息、戰爭、通膨等衝擊，全球經濟成長放緩，未來整體發展及產業景氣呈現高度不確定性，故難以具體預測後續的發展步伐。

唯美國為全球最大消費市場，即使美國市場的整體消費力出現衰退，大型零售商的韌性及復甦能力肯定將領先市場，這對長期耕耘優質大型零售商、在美國投資也最多的特力集團而言也是一大優勢，因此，特力將持續發揮供應鏈佈局及管理的優勢，與客戶攜手共創成長，即便業績表現短期考驗，將持續強化體質與競爭力、準備周全，當機會遇來時，便能發揮彈性與速度，順勢把握再創新里程碑。