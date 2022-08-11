上週洛杉磯一起嚴重車禍奪走6條人命，其中包含懷胎8個月的年輕孕婦阿舍雷·萊恩(Asherey Ryan)，釀成一屍兩命的悲劇。肇事者是一名急診室護理師，當天她以時速144公里的速度橫越還是紅燈的十字路口，撞擊力道之大，驗屍報告顯示胎兒與母親當場分離。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)10日報導指出，當天萊恩與男友萊斯特（Reynold Lester）帶著1歲半的兒子一起去醫院做產檢，同行的還有萊斯特的父親。監視器畫面拍下，肇事駕駛是一名ICU護理師妮可·林頓（Nicole Linton）駕駛黑色自小客車，以時速144公里速度穿越車來車往的十字路口，她不但沒減速，闖了紅燈直接對撞5輛正在通行的其他車，撞擊力道猛烈，車輛當場燒成火球，造成6死9傷的悲劇。

37歲的妮可·林頓只有輕微傷勢，目前已經出院。據悉她患有各種精神障礙，此前涉及多達13起的交通事故，2年多來換了6家醫院服務。法院上只見她不斷壓低身子、抽蓄哭泣，一直強調自己心理不健康，報導指出，她最高恐面臨90年刑期。