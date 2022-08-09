知名作家吳淡如近年宣告「退休」淡出螢光幕前多時，但仍經常透過社群分享生活點滴與所思所想，甚至「退而不休」，持續寫作、研究理財並繼續進修拚第二個博士學位，昨天(8/8)是父親節，她特地發文祝吳爸爸父親節快樂，但內容驚曝不少秘辛，透露爸爸的退休俸被非他本人花光，並嘆：「拜託不要遇到xx跳集團成員」。

適逢父親節，吳淡如昨天在臉書發文，祝福自己爸爸跟天下所有的爸爸「父親節快樂」，並透露今年有準備父親節禮物，決定不要送紅包，接著驚吐原因：「因為他（父親）自己很節儉，他是老師退休有終身俸，錢其實都不是他花掉(接下來請不要繼續問是誰，反正肯定也不是我弟弟，沒血緣和親屬關係)」。

吳淡如表示，因為爸爸喜歡旅行，所以她老早準備了相關禮物，是3張天成行旅的通用券、1張旅展買的老爺飯店的通用券及她自己買了但捨不得去住的高雄晶英行館的券」。

吳淡如臉書發文。(翻攝自吳淡如臉書)

她進一步表示，爸爸要帶誰去，她都覺得沒關係，唯獨「拜託不要遇到xx跳集團成員」，解釋自己雖然提起這件事，但希望誰都不要追問，畢竟「家家有本難念的經」，甚至心想為何強調是跟男老師同行？「其實我完全不介意是女老師。我又不是我媽⋯」。

吳淡如讓爸爸自由處理，要找誰當旅伴都OK，並備註「其實爸爸，我熟人那麼多如果我真的要調查是男生還是女生，你覺得⋯我會看不到真相？哈哈哈哈哈。這不關我事，但願你快樂」，還承諾就算爸爸一窮二白，無論什麼原因造成的，「我還是會養你的。總之，父親節快樂！」。