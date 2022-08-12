東台(4526)通過今年第二季財報，單季合併營收22.69億元，年減22％，營業利益0.7億元，合併稅後淨利0.2億元，歸屬於母公司業主淨利0.07億元，每股盈餘0.03元。累計上半年合併營收39.33億元，歸屬母公司業主淨利0.1億元，每股盈餘0.04元。

第二季受原物料價格上漲、日圓貶值有利日本工具機價格競爭力、烏俄戰爭導致歐洲面臨能源短少及大陸地區受疫情封控影響GDP下滑等因素，使得營收及獲利都受到影響。

東台7月合併營收7.15億元，年減28％，主要因受部分客戶交機與驗收延遲影響下，導致營收遞延認列。

整體而言，來自工具機營收占93％，電子設備營收占比7％，在手訂單約41億元。產品應用面表現，汽機車產業約占營收38％，加工業約占9％，航太業約占9％，電子業約占6％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占63％，亞洲其他地區則約14％，歐美地區則占22％。

市場拓銷面，鎖定歐美、中亞工具機市場，東台將於9/12～9/17參加於芝加哥舉辦的「IMTS 2022」、9/26～10/1參加於土耳其舉辦的「MAKTEK EURASIA」展覽，希望藉此擴大歐美與中亞品牌能見度。

積層製造方面，將參與8/24～8/27於台北舉辦「台灣3D列印暨積層製造設備展」，透過近10年的經驗累積，提供包含生醫、模具及熱管理相關解決方案。子公司蘇州東昱，將於8/24～8/27參加於寧波舉辦的「中國(寧波)國際智能工廠展覽會」、9/1～9/4參加於武漢舉辦的「武漢國際機床展覽會」、9/26～9/29參加於重慶舉辦的「立嘉國際智能裝備展覽會」，目標鎖定長三角區域、九省通衢及長江上游客戶，並搭配華南T-TAC技術中心於9/16的開放日，讓客戶能有更全面的認識與服務，加速擴大大陸市場。