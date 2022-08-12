義消協助施放水燈。（金山區公所提供）

新北市金山區慶讚中元系列活動昨（11）日舉行祈福遶境及放水燈等儀式，晚間6時花燈車隊開始在市區內祈福遶境，沿途經慈護宮、萬善堂、業主公完成祭拜儀式後，再將水燈載往水尾漁港海邊施放，沿途觀看信徒眾多，氣氛熱鬧非常。

中元普渡是金山區每年重要祭典活動之一，去年因疫情停辦遶境縮小規模，今年金包里慈護宮除恢復祈福遶境更擴大規模辦理放水燈祈福及超薦普施大法會，虔誠為大眾祈求平安。

金山區長廖武輝表示，金包里慈護宮在中元祭典期間，辦理各項活動包含開鬼門、豎燈篙、超渡法會、放水燈、普施、關鬼門等，其中在水尾漁港海邊「放水燈」，是藉由將屋型水燈點燃火苗後施放於水尾漁港海上，熊熊火光映照整個海面，寓意是通知水上孤魂，前來參加法會，享用普渡，具有消災祈福的目的。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮今年循往例大規模舉行金山慶讚中元活動，10日已帶領董監事與四大柱、五官首在慈護宮前廣場進行豎燈篙儀式，更結合各姓宗親會及各機關社團公司行號的力量，聘請道行高超的道長超渡拔薦祖先、冤親債主、嬰靈。因為慈護宮鄰近海邊故有放水燈的習俗，藉以引召海上無主孤魂，共享陽間的普施，聞經受渡，祈求風調雨順、合境平安。