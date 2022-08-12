明年元旦起，現場調製飲料可從紅、黃、綠標示區分含有多少咖啡因。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

包裝飲品上的咖啡因含量標示方式。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

很多人都有每天喝咖啡的習慣，是提神的飲品之一，2023年元旦起，現場調製飲料只要含咖啡因都須標示含量，包括紅、黃、綠3色。台中慈濟醫院家醫科醫師李宜軒提醒，許多食、飲品含咖啡因，不能只看燈號，而是要計算吃了多少咖啡因。

衛福部食藥署宣布2023年元旦起，現場調製的飲料只要含咖啡因，都須標示咖啡因含量，標示紅、黃、綠3色。以健康成人為例，標示紅色飲品每日上限1杯、黃色則不超過2杯、綠色為3杯。

李宜軒指出，不少人為了考試或工作，購買市售能量飲料提神，但提神關鍵成份就是「咖啡因」。每日咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上咖啡因含量標示，如能量飲、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品；另巧克力、咖啡相關製品及止痛藥，含有咖啡因卻不在食藥署標示規範內。

咖啡因是一種能刺激中樞神經興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛，過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠等症狀。李宜軒表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀；適量攝取，對身體還是有好處。

另國健署建議，成人每日咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。台中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵吸收，尚在發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取，以免影響生長。