電感廠臺慶科（3357）12日表示，終端客戶從6月開始庫存調節，整個第三季仍處於去庫存壓力之下，第三季除了車用電子需求仍可成長之外，其他需求放緩，整體展望保守；臺慶科已著手消化庫存，7月庫存水位已開始下降。

臺慶科12日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，根據臺慶科提供的數字，今年第二季底庫存金額達10.94億元，較去年同期的6.3億元成長74％，臺慶科總經理謝明良表示，去年同期產能滿載，存貨週轉天數約30天，屬於正常水位，當前的庫存水位，則是因為公司滿足客戶需求，替客戶備貨，如今客戶面臨庫存調整壓力，臺慶科的存貨水位的確是偏高，因此也跟進客戶去化庫存，7月庫存水位已經開始下降，目標是將庫存控管到安全水準。

謝明良表示，客戶自6月開始調節庫存，看起來第三季仍舊持續，客戶庫存若未能去化，臺慶科的營收成長不會太明顯，整體來說，第三季客戶成品庫存水位偏高，導致下單趨緩、拉貨遞延的情況，除了車用電子需求有撐，其他諸如消費性電子、商用機種需求放緩，因此整體展望保守，公司力拚下半年營運與去年同期持平。

臺慶科今年上半年投入3億元資本支出，提升網路變壓器產能10％，以及針對車用、伺服器用的一體成形功率電感擴產，下半年持續針對車用電子、機台及廠房與軟體的升級，投入資本支出，但投入的規模估不會超過上半年。

臺慶科今年上半年每股稅後純益達6.39元，累計獲利6.59億元，年增14.6％，每股盈餘排名在類股中，僅次國巨的22.65元，平均稼動率從第一季的70％降至第二季的70％以下；在終端應用方面，車用電子已從第一季的20％，提升至第二季的23％；消費性電子則因需求疲弱，第二季占比僅10％，遠低於過去16～17％的平均數。

而以臺慶科今年上半年的應用來看，僅車用電子一枝獨秀，成長37％，通訊成長1％，其餘包括電腦相關、消費性電子及其他，均呈現年減。