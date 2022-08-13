近期歷經財報利空及中共台海軍演測試後，台股加權指數仍力挺在萬五的附近，除了顯示國安基金護盤有感外，也強化台股進入利空不跌的盤勢轉折變化，原先高漲的空頭氣焰將有所壓制，有利台股與陸續上攻半年線的美股進行位階收斂，增加突破萬五天花板的機率！

加權指數守萬五 個股底部放量漸增

指數利空不跌後，個股利空不跌的情況也越來越明顯，例如產業面臨庫存調整，廠商第三季營運陷入旺季不旺的半導體成熟製程供應鏈就是很好的觀察指標，世界(5347)、義隆(2458)及聯詠(3034)等近日法說會釋出低於市場預期的財測隔天，股價都開低走高，且成交量也都有放大，表示股價已跌得夠深，足以吸引搶反彈資金進場，一旦股價成功走出一波反彈行情，就會成為前期所說基本面與股價面走勢出現背離的無基之彈。

由於世界法說時表示訂單能見度低，導致第三季產能利用率由原預估的90~95％進一步下降至80~85％，且客戶庫存調整時間將至明年上半年， 表示公司營運落底時間應會出現在明年上半年。考量半導體產業股價落底時間通常會領先產業景氣二至四個季度，隱含世界股價最快將於今年第三季落底，八月初法說利空不跌、底部出量，或許會是股價準備進入新一輪循環的重要訊號。

即便下半年景氣展望不佳，產業基本面發展堪慮，但隨著七月營收及第二季財報將陸續公布完畢，八月十五日台股正式進入財報空窗期，多方買盤資金少了財務數字不確定風險干擾，進場意願會大為提高，有助盤面無基之彈延伸擴大，底部放量反彈的個股有望隨之增加，進而帶動台股成交量放大，增添台股上攻的底氣。

領先落底反彈股漲勢擴大

尤其，股價領先底部出量上漲的個股持續上攻，將會提高資金轉向具有同樣技術面型態個股的意願。例如成交量在七月八日底部出量的光通訊廠聯亞(3081)，股價先反彈逾50％遇到半年線壓力回測後，又再度向上突破創波段高，累計漲幅擴大至逾70％。股價能持續彈升背後原因除了下半年營運動能轉強、全年營收力拚年增20％外，還有提前反映磷化銦磊晶打入蘋果明年上半年推出的MR產品供應鏈題材。

半導體晶圓代工股價落底止穩，將有利上游矽晶圓廠的表現。國內矽晶圓龍頭環球晶(6488)母公司中美晶(5483)，受到環球晶業外損失及半導體庫存修正利空衝擊，股價持續探底，直到八月五日才見到出量上漲。由於近期 Siltronic 股價止穩，預期子公司環球晶第三季有望不用再認列 Siltronic 公允價值損失，加上矽晶圓本業營運展望樂觀，下半年貢獻將優於上半年，有利中美晶下半年EPS大幅優於上半年。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1146期》)