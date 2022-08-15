專業線材連接器製造大廠鴻名（3021），第二季營收8.9億，較去年同期成長16.38％，本季淨利為3.99億，每股盈餘為0.43元。累計2022上半年合併營收達18.97億，與去年同期成長20.49％， 綜合毛利率19.4％，淨利0.92億，每股盈餘0.99元，各項財務數字均較去年同期成長達雙位數，刷新歷年同期紀錄。

鴻名表示，公司向來以分散區域風險，將專業製造與資訊服務做為集團「雙引擎」獲利來源，令兩大事業群相互合作、在各自領域上盡力發揮，讓上半年營收及淨利雙雙較去年同期表現突出。

線材事業群著眼布局東南亞，逐漸創造新的獲利來源，加上在多元產業市場持續經營的效應發揮，今年上半年各領域皆有所成長，即使受到上海4、5月封城效應影響，但仍在第二季繳出亮眼的成績。

系統整合事業群則受惠於遠距辦公、雲端、資安等資訊需求，各產業客戶紛紛積極投資相關設備及服務以因應數位轉型的浪潮，也因而在客戶需求的成長趨勢帶動下，為鴻名集團挹注整體營收上揚。

鴻名7月營收3.56億元，較去年同期成長10.23％，累計今年前七月合併營收達22.48億元，較去年同期成長18.14％。未來在面對相關產業傳統旺季的第三季，鴻名將以穩健務實的腳步，專注核心優勢，在雙引擎的帶動下持續推升營運動能。