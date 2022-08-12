大陸股市12日下跌，上證指數收跌4點。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）9,995億元。總結本周，滬指累計升1.55％。

香港信報報導，上證指數反覆偏軟，最多升6點或0.2％，最高至3,288點，最多跌8點或0.27％，最低至3,272點，全日收報3,276點，跌4點或0.15％，成交額為4,039.06億元。

深成指開盤下跌後轉升，最多升19點或0.16％，最高至12,493點後倒跌，最多跌56點或0.45％，最低至12,417點，全日收報12,419點，跌54點或0.44％，成交額為5,956.31億元。

滬深300指數報4,191點，跌2點或0.06％，創業板指數報2,690點，跌30點或1.13％。

各類股個別發展，電器股跌逾2％，電子器件、汽車製造股跌逾1％，房產、化工、水泥股偏軟，煤炭股升逾2％，石油股升1％，金融股靠穩。