滬深兩市8日早盤震盪走高，滬指、深成指由綠翻紅，創指盤中一度跌超1％，隨後跌幅收窄。概念股方面，新冠治療、中藥等板塊漲幅居前，早盤醫藥股集體走強，此外汽車產業鏈、機器人等賽道股展開反彈。
總體而言，行業間分化加大，個股漲多跌少。截至午間收盤，滬指漲0.19％，報32,33.07點；深成指漲0.15％，報12,287.79點；創指跌0.36％，報2,673.96點。
從盤面上看，一體化壓鑄、汽車零部件相關概念股漲幅居前。景點旅遊、半導體、航運概念股跌幅居前。
滬深兩市8日早盤震盪走高，滬指、深成指由綠翻紅，創指盤中一度跌超1％，隨後跌幅收窄。概念股方面，新冠治療、中藥等板塊漲幅居前，早盤醫藥股集體走強，此外汽車產業鏈、機器人等賽道股展開反彈。
總體而言，行業間分化加大，個股漲多跌少。截至午間收盤，滬指漲0.19％，報32,33.07點；深成指漲0.15％，報12,287.79點；創指跌0.36％，報2,673.96點。
從盤面上看，一體化壓鑄、汽車零部件相關概念股漲幅居前。景點旅遊、半導體、航運概念股跌幅居前。
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