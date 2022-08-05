大陸股市5日收漲逾1％，上證指數連升兩日，重上3,200點關口，兩市成交合計增逾一成至人民幣（以下同）9,954億元。總結本周，滬指累計跌0.81％。

香港信報報導，上證指數早段窄幅震盪，最低至3,184點，跌4點或0.14％，午後買盤增多，最高至3,228點，升39點或1.25％，全日收盤報3,227點，升37點或1.19％，成交額為4,140.56億元。

深成指一度跌13點或0.11％，低見12,051點後回穩，尾段升幅擴大，最高至12,275點，升210點或1.75％，全日收盤報12,269點，升203點或1.69％，成交額為5,813.39億元。

滬深300指數報4,156點，升55點或1.35％，創業板指數報2,683點，升42點或1.62％。

各類股表現普遍好，水泥、房地產、生物製藥股升逾2％，金融、有色金屬、化工股升逾1％，石油、鋼鐵、電力股靠穩。