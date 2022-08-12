苓雅分局員警於10日晚間巡邏時，見21歲王姓男子駕駛的自小客車紅線違停，員警見狀上前盤查，王男表示自己在等朋友，才會臨停在紅線上，沒想到打開車門時，員警聞到濃濃的K菸味，並在車內找到用飲料杯裝著的菸蒂，員警詢問後，王男坦承剛剛無聊時有「哈一根」，杯內的菸蒂經檢驗呈三級毒品愷他命陽性反應，詢後全案依違反毒品防制危害條例函送法辦。

苓雅分局福德二路派出所員警於10日晚間23時巡邏行經苓雅區建國一路與輔仁路口時，發現王男將車子違規停在紅線上，員警便上前盤查，王男表示自己正在等朋友，才會違規停在紅線上。

王男下車時，員警欲上前盤查，王男趕緊關上車門，似乎在隱瞞著什麼，但在王男驚慌失措的同時，打火機掉落在路面，員警好心想將王男的打火機放回車內，沒想到車門一開就聞到濃濃的K菸味，員警馬上發出驚嘆「哇！你的車都是味道！下來！下來！」。

在盤查王男時，因為車內K菸味太過濃厚，員警還不斷說著「這味道真的是！」，王男面對員警的詢問也坦承，剛剛在等朋友時因為太無聊了有「哈一根」，眼尖的員警也在車內找到用飲料杯裝著的菸蒂，那一根是吸食過的K他命香菸。經員警初步檢驗菸蒂殘渣，呈三級毒品愷他命陽性反應，詢後全案依違反毒品防制危害條例函送法辦。

苓雅分局表示，施用毒品將危害身心健康，若因一時好奇嘗試毒品而染上毒癮將得不償失，呼籲民眾拒絕毒品、珍惜生命。

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