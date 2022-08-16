男酒駕加足油門逃跑 員警被撞忍痛逮人

江姓男子13日早上6點多酒後騎車，行經華江橋引道往台北方向，遇到萬華警分局員警在路口取締酒駕，竟心虛想要加速逃逸，員警見狀立刻出手拉扯攔阻，導致機車傾倒，江男並未受傷，酒測值0.33毫克，但員警的手臂、腳趾遭機車碰撞輕微挫傷，警訊後依公共危險罪移送江男法辦。

45歲江男供稱在板橋朋友家飲酒，凌晨5點多叫不到計程車，才會騎車返家，但行經華江橋遇到員警在機慢車道實施酒測，他心虛想要逃跑，員警見他騎車忽快忽慢、左右搖晃，攔查前發現他轉動油門打算逃逸，員警立刻將機車推倒，阻止他繼續騎車。

攔查過程中，員警腳掌遭機車車輪輾壓，右腳大拇趾，手臂紅腫挫傷，而江姓男子酒測值已超過標準，酒測值0.33毫克，觸犯公共危險罪。警方呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒、切勿酒後駕駛動力交通工具，警方針對飲酒駕車零容忍，必定嚴加取締，絕不輕言放過。

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