黃姓男子於去年11月25日因為不滿警方勸導勿亂丟菸蒂，竟然以「X」髒話罵岡山警分局橋頭分駐所張姓巡佐與朱姓警員，警方當場逮捕，詢後移送橋頭地檢署。橋頭地院審理後，依犯侮辱公務員罪，簡易判決處拘役20天。

有公共危險罪前科的黃姓男子於去年11月25日因為亂丟菸蒂，經兩名員警勸導，心生不滿，黃男竟然以「X」髒話辱罵警員。警方當場逮捕黃男。黃男到案後坦承辱罵員警。黃男之前犯的公共危險罪已經於2019年10月執行完畢。

法官審理後，依修正前的刑法第140條第1項「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣3000元以下罰金」論處，認為此罪屬於單純一罪。

且領有身心障礙手冊的黃男犯後的態度尚可，以及審酌黃男的身心狀況、收入等情形，法官對黃男處以拘役20天，可易科罰金。可上訴。