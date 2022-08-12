何女與施男的老婆對簿公堂，施男前年以訴訟代理人出庭，何女對施男懷恨在心，在法庭外走道飆罵「不要臉」、「媽的」等語，連環罵了9分鐘之久。一審依公然侮辱罪判罰金2千元，檢察官不服，以何女無視法律殿堂秩序、辱罵貶損他人提起上訴；二審改判拘役20日，得易科罰金，全案確定。施男提起附帶民事求償，法院判賠2萬元，不得上訴。

曾從事土地開發的何女，在2020年8月12日上午出庭後，在法庭外走道狂罵施男「不要臉」、「媽的」、「白癡」、「裝傻」、「看你一次，我罵你一次」及「有本事去請律師」等語，案經檢察官起訴，何女坦承犯行。

一審依公然侮辱罪判罰2千元，檢察官不服，以何女無視法院為法律神聖的殿堂，不僅貶損他人人格，也不顧法院秩序及他人開庭權利，提起上訴。

二審法官以檢方舉證錄音檔案中，何女辱罵過程長達9分鐘，大罵含有「不要臉」字眼多達10次、「媽的」等辱罵之詞超過20句，認定原審判處罰金2000元與罪責程度不相當，改判拘役20日，得易科罰金，不得上訴。

施男另提起附帶民事訴訟，以損害名譽對何女求償10萬元。何女辯稱，她是因施男老婆欠錢未還，才罵他，但只是「語助詞」，並非辱罵。

法官認定，何女謾罵「不要臉」、「媽的」等語輕蔑、鄙視他人，足以讓對方心裡難堪、不快，有貶抑人格及影響社會評價，認定侵害名譽權，造成對方精神上痛苦，判賠2萬元。