高雄小港區某汽車旅館5月爆發針孔偷拍風波，一對夫妻檔發現房間電視牆竟藏有針孔攝影機，警方逮捕裝設的黃姓男子，查出他疑似利用手機遠端觀看、錄影功能偷窺46名房客私密畫面還藉機勒索，警方更意外查出，黃男曾想追求一名身價億元富家女，於是在其住處前裝設針孔，掌握全家作息與行蹤，手法 相當惡劣。

據了解，黃男覬覦一名身家破億女子的財力，曾向友人表態要追她，為拉近兩人距離，黃男把監視器裝在女子住處大門前，鏡頭對大門拍攝，並持續以手機遠端連線觀看被害人與家人每日進出動向，並同步上傳至雲端，掌握該女全家作息，黃還告訴朋友該女家裡很有錢，最近正在看7500萬元的房子。

高雄摩鐵針孔魔人遭求處重刑，警方偵辦時還查出他覬覦一名身價億元富家女，在女方家門利用雲端監控她 。(袁庭堯翻攝)

警方也在黃男的蘋果手機內發現，黃男透過「AirTag」設備監控2名女子行蹤，2名女子經警方通知，才知道自己的安全帽內偷偷被塞入追蹤器，行蹤全被黃男掌握。

39歲的黃男是一名吊車司機，今年2月15日偷偷潛入一名心儀女子家中行竊，在浴室、大門前偷裝針孔，事後被女子發現、報警逮人。隔天，黃男竟跑到小港某摩鐵住宿，利用電鑽、剪刀、黑色防水膠布等工具，利用電視牆及餐點送達提示盒本身的電源，將針孔安裝在內，取得穩定的電力和網路來源後，再用自己手機上的Lookcam手機軟體配對，就能在附近遠端觀看、錄製投宿房客的私密影片，再將影片上傳至iCloud雲端空間。

今年5月，一對23歲吳姓夫妻投宿該摩鐵，發現針孔位置還與服務人員鬧不愉快，事件引發「檢察官經營摩鐵」的軒然大波。檢警最後根據針孔設備傳輸的IP位置逮到黃男，查出他入住該摩鐵15次，在3間房間偷裝針孔，共46名房客受害。

檢方認為，黃男今年2月到女子家中行竊被逮，竟不思悔改，隔天就到摩鐵裝針孔，長期竊錄房客身體隱私部位與性生活，對大眾隱私安全侵害甚鉅，且造成社會恐慌人心惶惶，還利用追聰器監控多名女子行蹤，造成被害女子身心恐懼，最後依《個人資料保護法》、《跟蹤騷擾防制法》等罪起訴，並建請法院從重量刑。