近年可是買房、裝潢的旺季，不少消費者在布置新家時，都會把智慧家電的元素考量到設計當中，特別是燈具的選擇，更是越來越主流化，像是家中的主燈，民眾近年也會漸漸選擇智慧吸頂燈，就算不能換燈具或重新裝潢的民眾，也能考慮轉用智慧燈泡，能夠用手機APP一鍵控制，或是以聲控開關、調整燈泡顏色的功能，可是比起以往要走去按開關鍵方便許多。

像小米的燈具自推出以來就相當受消費者歡迎，當中如米家吸頂燈350就適合2.4-4.5坪的小型空間使用，更擁有日光及月光 2種照明模式，特別是月光模式更能散發彷彿朦朧月光的柔和舒適光線，同時支援3種自定義模式，可直接以牆面上的實體開關切換，還能以米家APP及Apple HomeKit去作智慧操控及語音操控。

米家LED 智慧燈泡 Lite 彩光版，定價395元。（小米提供）

而要更換燈泡的，則有小米的米家LED智慧燈泡Lite彩光版，除了一般照閒及冷暖色溫等基本調整以外，更能轉換不同的燈光色彩，在流光模式下，能夠持續變換多種絢麗燈光，在日光模式下，則可自由調節亮度與色溫，滿足用戶不同場景的照明需求。

米家螢幕掛燈，定價995元。（小米提供）

另外假如長時間觀看螢幕的，還能入手米家螢幕掛燈，採非對稱前向投光設計，燈光柔和且照射到螢幕上不易反光，呵護長時間使用螢幕的雙眼，掛式安裝並具備40°可調重力轉軸，讓民眾也能輕鬆安裝，保護長時間看螢幕的眼睛。