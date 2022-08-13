發起二手彩妝回收再利用的NGO團體「寶島淨鄉團」今與台灣民眾黨共同舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，台北市副市長黃珊珊也前來共襄盛舉，據該團體統計，國內化妝美容品年營業額約600億元，但有許多化妝品尚未拆封就被丟棄，造成浪費問題，黃珊珊也補充，購買過度包裝的商品，也是資源浪費的環保殺手。並於現場接受彩妝改造，以行動推動環保。

台灣民眾黨議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩、吳怡萱都擔任過被形容是「政治人物化妝師」的發言人角色，因此與寶島淨鄉團創辦人林藝共同舉辦活動，現場也拿起彩妝品幫黃珊珊補妝。寶島淨鄉團表示，他們發起二手彩妝再利用的活動已經五年，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝品可以找到新的主人，也可以避免資源被浪費。

黃珊珊則表示，產品外部過度包裝，也是資源浪費的環保殺手，今年七夕，台北市政府環保局也針對2件化妝品禮盒的過度包裝開罰，她提醒大家選購產品時掌握「一多三少」原則，也就是「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，為環境生態永續盡一份力。

楊寶楨說，被大量使用的棕櫚油可能產生蝴蝶效應，破壞雨林生態，購買商品時可以注意是否有永續棕櫚油的認證標籤。黃瀞瑩說，部分標榜防曬的底妝產品含有對環境有害的化學成分，建議挑選時盡量選擇「海洋友善」的產品。吳怡萱則說，丟棄彩妝品時，不同產品應該分類處理，全部丟垃圾桶或一股腦倒進馬桶、水槽恐造成環境汙染。