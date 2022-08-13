國民黨提名嘉義縣長參選人王育敏到水上鄉拜票，受到鄉親熱情回應。（王育敏競選團隊提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

國民黨提名嘉義縣長參選人王育敏到水上鄉拜票，受到鄉親熱情回應。（王育敏競選團隊提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

王育敏水上拜票 要蔡英文總統為挺林智堅道歉

蔡英文總統今走訪嘉義縣、市，國民黨提名嘉義縣長參選人王育敏到水上鄉拜票，除說會18鄉鎮走一圈，讓大家知道她的理念，也認為蔡英文應就之前全力袒護前新竹市長林智堅論文事件，不辨是非的行為向嘉義鄉親道歉。

王育敏今一早與黨籍水上鄉長參選人陳德榮、議員參選人王啟澧、楊秀琴、詹琬蓁等人到水上鄉傳統市場掃街拜票，王育敏說，鄉親都很熱情，還有大姐跟她說「阿敏！你終於回來選了！」，指水上鄉有民眾希望高架化，這是重要的地方建設，她已請到葉匡時擔任縣政願問，會盡力推動高架化。

王育敏進一步提到，蔡英文總統一開始力挺林智堅，不到兩天立刻反轉，遭到民意的反撲，此舉也中傷蔡總統的誠信，今天蔡總統來到嘉義，在台大說是抄襲下，請她告訴嘉義縣市民眾，林智堅的論文是不是抄襲？指身為總統，應給民眾正確事非價值的判斷，而不是用總統的政治力來扭曲改變事實，希望蔡總統應為之前全力袒護林智堅，不辨是非的行為道歉。