台灣民眾遭詐至柬埔寨工作後被囚禁的消息頻傳，引起各界關注，全球反詐騙組織（GASO）透露曾救援60名台灣人，卻無1人致謝，因此拒絕再受理救援台灣人。國民黨前立委蔡正元指出，他過去也曾運用海內外關係協助救援受困台灣民眾，但救援工作本就不求回報，就算被救的人不言謝也不應強求，並分享他的實際經驗。

蔡正元昨（13）日在臉書表示，過去他擔任立委時，運用龐大海內外關係建立救援組織，協助在海外遇到困難的台灣人，較知名的包括遭索馬利亞海盜綁架的台灣船長沈瑞章，以及遭菲律賓游擊隊綁架的台商張安薇，因此近日柬埔寨爭議爆發後，有不少網友傳訊，希望他能繼續提供協助。

「救人不分身分！」蔡正元指出，儘管沈瑞章是民進黨員，但他仍出錢出力協助救援，不過自從被民進黨政府司法人員迫害後，他就已將該救援組織交由別人管理，不再過問。

而針對全球反詐騙組織因獲救台灣民眾沒表達感謝，因此拒絕再受理救援台灣人的狀況，蔡正元認為，全球反詐騙組織的工作相當值得被尊敬，連一聲謝都不說的人應該與他們的文化水平有關，沒有辦法強求。

另外，蔡正元提到，自己幫助過很多人，如沈瑞章獲救後就頻頻道謝，他因此收了對方一盒月餅；音樂人「小胖」袁惟仁也曾接受其幫助，但因病沒辦法說謝謝，相當可憐；自己甚至幫助過素昧平生、遇上困難的吳宗憲，但對方順利過關後卻一聲謝都沒說，甚至偶然相遇還裝作不認識，但他認為救援工作本就不求回報，希望全球反詐騙組織不要太過計較。