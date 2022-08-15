近來美國公布的幾項7月重要經濟數據讓市場的樂觀氣氛持續高漲，但強勁的就業市場、較預期和緩的通膨率以及預算赤字下滑等好消息固然令人高興，華爾街頂級分析師建議在不確定性仍高的情況下投資仍宜謹慎，並應將眼光放遠，他們點名5檔個股是其現在的長期投資首選，包括遊戲發行商Take-Two Interactive Software、社群平台Vimeo、輝達、美光和ACM Research，這表示半導體公司就占了3家。

●輝達（Nvidia）

輝達最近下修2023財年第二季財測，儘管這可能是導致該公司近來股價下挫約8%的原因，但Needham分析師Rajvindra Gill表示，輝達的股價仍比7月初創下的低點上漲約20%。

TipRanks評選的頂級分析師Gill坦言輝達現在正面臨種種難關，這些挫折將削弱該公司的利潤，例如，圖形處理器（GPU）去年售價是製造商建議零售價格的2到3倍，但現在正面臨清倉大拍賣。

儘管如此，Gill試圖排除與輝達下修財測相關的雜音，並將目光越過近期的種種阻力。他發現輝達的資產負債表在同業間堪稱翹楚，有助於該公司度過艱難的時期。此外，數據中心是輝達最重要的終端市場，隨著此類晶片需求不斷增長，該公司在未來幾年可能迎來巨大的增長。

Gill維持輝達股票的「買進」評級不變，目標價為185美元。

上周五輝達股價勁揚4.27%，收在187.09美元。

●美光科技（Micron Technology）

美光在上周二（8月9日）以終端需求疲弱及庫存去化不佳為由下修本季營收預測，受此打擊，當日費城半導體指數重挫4.57%，創下6月16日以來最大單日跌幅。

TipRanks評選的另一名五星級分析師、瑞穗證券的Vijay Rakesh表示，美光高層預估DRAM晶片全年營收可望實現中高個位數的年成長率，並預估NAND晶片全年營收年增率介於10%～15%左右，但其長期展望仍然令人振奮，美光預期DRAM晶片營收長期成長率約為15%，NAND晶片營收長期成長率約在28%。

此外，隨著NAND和DRAM價格下滑，以及各種新興技術的應用持續增長，Rakesh對於美光將受惠於這個長期成長趨勢亦抱持樂觀的看法。

Rakesh將美光股票目標價從84美元調降至75美元，但維持對該公司的長期評價不變，仍給予「買進」評級。

●ACM Research

晶圓製造設備供應商ACM Research在中國的業務龐大，受惠於中國放寬防疫封控措施，ACMR第二季業績優於市場預期，財報顯示該公司仍有相當大的成長空間。

Needham分析師Quinn Bolton表示，該公司將全年營收預測上修至介於3.65億～4.05億美元，以及可望達到該目標區間的高標，是這次法說會可以打包的最大亮點。Bolton表示，由於中國取消防疫封控，ACMR下半年出貨可望增加。此外，他亦對ACMR在拓展中國以外市場所取得的進展給予肯定。

Bolton表示，對於ACMR在中國市場的高度曝險，投資人一直都有疑慮，但隨著ACMR努力推進全球化，我們認為這樣的論點將有所改變。他表示，僅在2021年第四季，該公司就宣布與4家全球IC製造商達成「design win」協議，其中一家是美國廠。

取得「design win」，意味著該公司順利贏得客戶訂單。

Bolton表示重申對ACMR股票的「買進」評級，並給予目標價25美元。

上周五ACM Research上漲1.72%，收在19.49美元。