瑞士能源部長在周日告知當地媒體，瑞士可以跟歐盟採取一致性行動，在今年冬天削減15%的天然氣消耗，以防止出現能源短缺。

歐盟國家在周五正式採納了限制天然氣使用的緊急計畫，以便在冬季來臨前節省燃料，增加儲備。

瑞士能源部長Minister Simonetta說，現在的形勢相當嚴重。部長還引用電力委員會的呼籲，每個家庭都要儲備足夠的蠟燭，以因應在冬季時出現停電情形。這對每個人來說都是警鐘。

瑞士政府在六月下旬制定了計畫，以解決冬季可能出現的天然氣短缺問題，並稱如果有必要，將採取強制的天然氣配給措施。

瑞士位處內陸，天然氣是透過鄰國的交易中心取得。而根據政府數據，天然氣占瑞士能源總消耗約15%；而約42%的天然氣是用於家庭取暖用，其餘則用於工業和運輸服務。

在被問到瑞士是否應該比照歐盟國家，在今年冬天時削減15%的天然氣使用，Simonetta回答說，「這當然是合理的，聯邦政府將作出決定」。她說，政府將在未來幾周採取這方面的行動，她也將推動關閉大型公共設施的暖氣供應。