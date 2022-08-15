行政院長蘇貞昌15日到雲林縣主持「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心」動土典禮，被問及美國又有議員來訪，蘇表示誰要來我們家作客，誰是我們的好朋友，不能因為隔壁有個惡鄰居，就什麼都不敢做。對於台灣人被誘騙至柬埔寨等東南亞國家，蘇則強調救回、詳查、追究3步驟。

蘇貞昌表示，誰要來我們家作客，誰是我們的好朋友，不能因為隔壁有個惡鄰居，我們就什麼都不敢做，也不敢讓訪客、朋友來。美國與台灣是有共同價值的、非常互動往來的國家，我們對於全世界對台灣關心支持的國家朋友，都熱烈歡迎。

蘇強調，我們不容惡鄰居說三道四，對於侵害國家主權，對我們有任何騷擾妨害的各種作為，我們都會努力防衛國家，也希望國人同胞大家團結一致對外，對於對我國有威脅的國家或作為，應該予以同聲譴責。

蘇指出，詐騙集團對於比較沒有警覺心的年輕人，或是閱歷不足的國人同胞，騙他們到海外從事不當工作，甚至淪為奴工，非常可惡，所以行政院發動跨部會各種機制，已在國外機場攔截救回來一些人，同時聲押其中6人，政府會救回淪為被害人的同胞，也會追捕詐騙犯罪集團。

對於論文抄襲風波不斷，蘇表示，論文是不是自己的寫的，自己要說清楚，論文有沒有問題，應由相關的機制查清楚，對於各界的質疑，都要有嚴謹的制度機制來說明清楚，才是負責任、正確的作法。