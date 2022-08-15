柬埔寨打工詐騙頻傳，刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援，9名被害人14日晚間搭機返台，15日下午送桃檢，訊後送檢疫所居檢。其中30歲的林先生說，網上看到招募訊息應徵，月薪4萬元，近1個月都是做文書工作，但沒有遭受不當對待，住的地方像渡假村，吃得還比當兵好，原本下月10日可以領薪，還沒領到就被送回台了。

12名台灣人昨午從柬埔寨搭機到泰國，被泰方在機場攔下，清查發現其中9人是遭人蛇集團轉賣至緬甸，刑事局接獲外交部通報後協助返台，昨晚入境桃園國際機場，今下午送桃檢，一行人顯露疲態，等待期間都在閉目養神。

「沒有像新聞說的那樣！」30歲的林先生說，自己從事餐飲業10餘年，因疫情收入銳減，正好在網路上看到招募訊息前往應徵，想著可以出國、打工度假，大概1個月前到柬埔寨金邊工作，協議月薪4萬包吃住，住在像是渡假村的地方，平時從事文書工作，發送招募徵才訊息，不覺得被拘禁或脅迫，「吃的還比當兵好！」

林先生說，昨天也不知道為什麼要被帶去泰國工作，一下飛機就被駐台代表送回台，猜測可能是同行者看到新聞一直爆，會擔憂而發出求救訊號，但原本說好每月10號領薪水也告吹，目前只領到300美金當生活費。

檢警訊後將一行人送回機場，9人將搭防疫計程車赴居家檢疫處所隔離。