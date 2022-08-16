中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅15日視訊會見訪中的亞非開發中國家駐日內瓦使節。雙方就人權問題交換了意見，王毅就加強全球人權治理、改進多邊人權機構工作提出堅持相互尊重，反對強加於人；堅持系統推進，反對取捨偏廢；堅持開放包容，反對干涉內政；堅持公平正義，反對雙重標準等四方面建議。

王毅表示，一是堅持相互尊重，反對強加於人。人權議題是歷史的、具體的、現實的。各國國情不同，歷史文化各異，必須從本國實際出發，探索符合人民需求的人權發展道路。有能力的國家可以在徵求當事國同意基礎上，幫助開發中國家加強人權能力建設，但不能將自己的意志和標準強加於別國。

王毅稱，二是堅持系統推進，反對取捨偏廢。人權內涵是全面的、豐富的，要保護公民政治權利，同時也要保護經濟社會文化權利，既包括個人權利，也包括集體權利。對於開發中國家、特別是最不發達國家，生存權、發展權才是人民最緊迫的需求。多邊人權機構要重視各國、特別是開發中國家的合理訴求，進一步加大對經社文權利和發展權的重視和投入。

王毅指出，三是堅持開放包容，反對干涉內政。聲稱所謂「人權高於主權」，實質是在圖謀干涉別國內政；推行所謂「價值觀外交」，其實是打著人權的幌子逼迫各國選邊站隊；強推所謂「民主改造」，結果卻造成動亂衝突和人道災難。歷史教訓應當認真汲取，這些行徑應予共同抵制。多邊人權機構應秉持非選擇性和非政治化原則，成為各方建設性交流與合作的平臺，而不是大搞政治對抗的戰場。

王毅強調，四是堅持公平正義，反對雙重標準。一國人權狀況好不好，歸根結底要看本國人民是否高興、是否滿意。一些西方國家熱衷當人權「法官」，打著手電筒只照別人不照自己，對開發中國家人權狀況指手畫腳，對本國和盟友的人權劣跡視而不見，我們要共同拒絕這種雙重標準、共同抵制這種搞選擇性失明的做法。