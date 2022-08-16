中國務委員兼外長王毅15日以視訊方式會見來華訪問的亞非發展中國家駐日內瓦使節。王毅表示，國際形勢動盪不安、冷戰思維死灰復燃，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具；強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」。

大陸外交部網站顯示，王毅指出，面對新冠疫情持續延宕、國際形勢動盪不安、冷戰思維死灰復燃，我們比任何時候都需要一個強有力的聯合國。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

王毅還強調，要進一步提升廣大發展中國家的代表性和發言權，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具。中國在聯合國的一票過去、現在和將來都永遠屬於發展中國家，將繼續為發展中國家仗義執言。

此外，王毅闡述台灣問題的歷史經緯和中方的嚴正立場，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」和發展中國家安身立命的「護身法寶」。

使節們表示，聯大2758號決議確立的一個中國原則是國際社會共識，也是各國同中國發展雙邊關係的政治基礎。臺灣、新疆都是中國的一部分，中國的內政不容干涉，各國的內政也都不容干涉。人權問題不應被政治化，中國的正當維權舉措理應得到國際社會的堅定支持。