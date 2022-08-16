林志穎7月22日駕駛特斯拉發生嚴重自撞車禍，車子起火燃燒，所幸林志穎父子被熱心民眾即時拖出車外，逃過一劫，兒子僅輕傷，林志穎經治療和休養後，傷勢好轉、目前轉入普通病房。老婆陳若儀幾乎都陪在林志穎身邊，而她今（16日）早則突曬出病床緊牽林志穎照，吐煎熬心聲：「挺過風雨，終究會看見曙光」。

陳若儀稍早在IG限時動態曬出病床牽手照，並寫下：「挺過風雨，終究會看見曙光」，躺在病床的人應該就是林志穎，只見他穿著病服、手肘窩處蓋著紗布，在病床邊伸出手的人，應該是大兒子Kimi。陳若儀罕見發文訴身心煎熬讓人心疼，不過發文應是暗示林志穎病況逐漸好轉。

陳若儀IG限時動態全文。（圖／取材自陳若儀 Instagram）

林志穎上月底出車禍後，就住院接受治療、動相關手術，家人和經紀人都很保護林志穎隱私，沒有對外多談他的傷況，據悉，林志穎手術順利、傷勢已好轉，並轉入普通病房，他的大哥林志杰日前也在粉絲群報平安，表示：「志穎安全了」。

至於林志穎車禍原因，林志穎弟弟林志鑫和經紀人日前則表示，林志穎意識清楚、能夠進行簡單對話，儘管他們有試過要詢問車禍當時的狀況，但林志穎仍無法完整還原，一切仍待林志穎狀況好轉，再與相關單位說明。