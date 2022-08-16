豬仔地獄「KK園區」活摘器官超殘暴 法醫高大成揭買賣暗黑內幕 @中時新聞網

柬埔寨詐騙案件近期引起關注，有台人赴柬淪為人口販賣被害人，而在緬甸的KK園區手段更加殘暴，以活摘器官為人所知，對此，法醫高大成受訪透露器官買賣暴利黑幕，過去曾聽聞有患者赴陸賣腎卻遭摘光全身器官慘死。

高大成透露，人體的主要器官舉凡心臟、肝臟、肺臟與胰臟等，每1個器官起跳價碼至少10萬元美金（約新台幣300萬元），全身器官加總起來價值可達新台幣2400萬，直呼人體器官相當值錢。

高大成憶起過去一位患者因還不出賭債，曾向他透露自己要赴陸賣出其中1個腎臟，患者與買方討價還價之下，以1個腎臟200萬成交，患者收下買方支付100萬元訂金後赴陸，此後音訊全無，他後來才得知，該位患者早已命喪黃泉，因器官摘除手術為全身麻醉，買方在手術過程中連帶摘下他的所有器官販賣。

高大成還分享，台灣的器官捐贈手續繁瑣，捐贈者被判定為腦死到實際進行移植手術耗費2小時以上，但柬埔寨等國家為活體摘除，技術相較簡單，該國會向先進國家學習器官移植技術後賺錢牟利，甚至也有台灣醫生到該些國家動手術，因為每動一台就入帳100萬元。高大成感慨地說，「這世界就是這樣，給錢就有人做，買賣不會中止，只要人類存在就一定有人做，端看合不合法而已。」