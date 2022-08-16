台灣民意基金會今公布最新民調，這次中共大規模軍演，台灣人有被嚇到嗎？1成7會害怕，但有高達7成8不害怕；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這意味著中國此次軍演並沒達到威懾台灣人民的預期效果。台灣人果然不是被嚇大的。

台灣民意基金會董事長游盈隆16日舉行「裴洛西訪台、中國軍演與台灣民意」記者會。（姚志平攝）

此外，這次中共大規模軍演，台灣人願放棄提昇台灣國際地位的努力嗎？約2成8同意最好暫時停止以免刺激中共」，超過6成2不同意，其中3成8強烈不同意。

游盈隆認為，交叉分析，25-54歲選民不同意比例最高，有趣的是20-24 歲，固然有5成 6不同意，但同意的也有3成，顯示社會新鮮人的抗壓性相對較弱；在兩岸關係上一向審慎保守的外省族群也呈現5成8不同意，3成7同意，連國民黨支持者也有5成不同意，統派選民也有4成9不同意，4成8同意。

今公布最新民調，經過這次中共大規模軍演，中共可不可能隨時對台發動戰爭？ 12.3％非常可能，26.7％還算可能，36％不大可能，16.7％一點也不可能，8.4％沒意見、不知道、拒答。3成9覺得中共可能隨時武力犯台，5成3不可能。

游盈隆說，這次中共空前大規模軍演之後，並沒有刺激出多少台灣人危機意識， 多數台灣人這種老僧入定的功夫，確實令人嘖嘖稱奇。

至於國人對國軍應對中國環台軍演表現的評價，42.3％信心增強，34.6％信心減弱，9.5％不增不減，8.5％沒意見，5.1％不知道、拒答。顯示4成2從國防部回應中國環台軍演的表現，增強了信心，3成5信心減弱，信心 增強的比減弱的多七個百分點。

這次中共大規模軍演，台灣人有被嚇到嗎？5％非常害怕，12.2％有點害怕，33.3％不太害怕，45％一點也不害怕，4.4％ 沒意見、不知道。

至於中共這些軍事行動，會增強或減弱台灣人和中國統一的意願？結果顯示，17.5％認為會增強，55.2％認為會減弱，8.1％認為沒有影響，12％沒意見， 7.2％不知道。