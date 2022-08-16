台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向中，3成支持民進黨，約1成6支持國民黨，1成3支持民眾黨，3成4中性選民；相較上個月，民進黨下挫4個百分點，國民黨略增1.6個百分點，民眾黨下滑1.5個百分點，中性選民陡升5.8個百分點，近四個月最高。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨支持度這次下挫和蔡英文總統聲望同步下滑， 主要是受「林智堅論文門案」嚴重衝擊所致。8 月12日林智堅宣佈退出桃園市長選舉，雖暫時止血，大大減少對民進黨和選情的衝擊，但後續餘波盪漾，是否節外生枝，值得密切觀察。

最新民調顯示，最支持的是哪一個政黨中，30.2％民進黨，16.5％國民黨，13.4％台灣民眾黨，2.1％時代力量，1.3％ 台灣基進，1％其他政黨合計，33.9％沒特別支持哪一個政黨，1.5％不知道、拒答。

游盈隆說，與上個月相比，民進黨下挫 4 個百分點，守住3成大關，仍然是國內第一大黨；國民黨略增1.6個百分點，拋開民眾黨，以約1成7重回第二大黨；民眾黨下滑1.5個百分點，以1成3回歸第三大黨。時代力量和台灣基進受大勢影響，在夾縫中求生存。中性選民陡升5.8個百分點，邁向3成4，是近四個月最高的時刻。

本次調查訪問期間是 2022年8月 8-9二天；以全國為範圍的 20 歲以上成年人; 抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1035人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05個百分點。