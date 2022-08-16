大車隊(2640)今年上半年每股盈餘為3.11元，累計前7月合併營收為14.22億元，年增25.8%，隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，大車隊預估，第3季單季營收將有機會挑戰歷史新高，第4季進入旺季，營收亦將持續走高，全年營收獲利將有機會創下歷史高峰。

大車隊無畏疫情影響，今年上半年合併營收達12.08億元，年增19.31%，稅後盈餘為1.77億元，年增55%，每股盈餘為3.11元，營收及每股盈餘同創歷年同期新高。

大車隊表示，雖然今年上半年新冠疫情嚴峻，大車隊發揮集團多角化經營綜效，整體獲利穩健成長超越歷年，其計程車媒合、廣告媒體業務營收上半年皆呈現雙位數增長，生活媒合服務營收亦同時大幅成長。

大車隊為致力提升平台用戶體驗與黏著度，持續優化55688生活媒合平台APP使用介面；1月中旬上線的「It’s on me」你搭車我買單的全新購物服務，本月再推改版慶，購物還享最高50%搭車金回饋，搭車金周周加碼送活動至8月底。

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大車隊前7月合併營收為14.22億元，年增25.8%，展望下半年，大車隊表示，隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放下，疫情共存趨勢明顯，交通出行需求與商業活動勢必大幅增加，同時疫情改變消費者習慣，有助交通出行、生活媒合服務單量再次攀高，預估第3季單季營收將有機會挑戰歷史新高，第4季進入旺季，營收亦將持續走高，全年營收獲利將有機會創下歷史高峰。