國立暨南大學與中興大學等10所國立大學，從今年9月新學期開始，11校學生可跨校選修互相承認學分，學士班學生每學期2門課程免費，對於鼓勵學生跨校、跨域學習大有助益，也為後續推動的跨校輔系及雙主修、交換生合作，建構良好基礎。

中南部11所國立大學共組的「台灣國立大學系統」，成員學校包括暨南大學、中興大學、聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學及高雄大學，共同簽署跨校選課合作協議書。

暨大校長武東星表示，透過大學系統平台結合11所國立大學，善用各校資源，尋求互補效益，擴大合作基礎，創造跨域性的綜效，具體呈現大學系統橫向連結力量，讓師生實際受惠；跨校選課合作只是開端，緊接著還會有跨校輔系及雙主修、跨校交換生等各項合作，透過課程資源共享，滿足學生多元學習需求，增廣學生學習領域，進而提升學生未來就業競爭力。

暨大副教務長林松柏指出，透過跨校選課合作，暨大學生可以免費到其他學校選修課程，增加學生跨域學習的多元性與選擇性。他校的學生也可以到暨大修習特色課程，如R立方青年返鄉創新實務學分學程、東南亞文化特色學分學程、綠色環保學分學程、音樂科技微學分學程、地方產業與鄉村發展學分學程、公職養成學分學程及全球管理菁英學分學程等。此外，還有射箭、船艇、高爾夫球、國標舞等特色運動課程，都受到學生青睞，非常歡迎他校學生選修。