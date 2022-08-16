全球工業級儲存與嵌入式周邊廠Innodisk宜鼎(5289)周二召開記者會，並於會中正式發表「物聯創新，進化AI」的集團發展策略，會中也同步推出了「Innodisk AI智能邊緣運算解決方案」。宜鼎集團自2017年發展AIoT以來，已累積全球上千餘成功案例，並自工業電腦記憶體模組廠，成功打進AIoT領域。展望未來，宜鼎將更加聚焦於AI發展，持續擴大集團與生態系夥伴，點燃集團持續躍進的關鍵成長引擎。

全球AI成長快速，市場可期。根據市場研究指出，全球AI市場規模可望在2023年突破5000億美元，並進一步在2025年大幅擴增10倍的AI算力需求，致使AI逐步成為全球重要基礎設施的發展與決策依歸，成為未來全球科技發展的一大焦點。

以集團三大優勢，全力發展Edge AI。宜鼎集團自今(2022年)年起積極布局Edge AI邊緣運算市場，以三大優勢「極致整合、深植應用、智慧賦能」為核心基礎，全力推進AI領域。宜鼎表示，全球AI市場龐大，產業分工細緻，而宜鼎長期以「極致整合」為集團策略主軸，無論是從雲到端垂直整合、軟硬體技術整合、到異質平台整合；極致整合的目標在過去五年AIoT發展階段早已儲備充分能量，因此有能力推出完整的AI智能架構，未來也期許以全球產業合作為目標，一步步推動產業智能革新。

在全球AI產業協作的脈絡中，宜鼎觀察「應用」、「數據」、「演算技術」可說是實踐AI最不可或缺的三大要素。宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清指出：「所有AI智能發展，絕對源自於終端的應用需求。當有了應用需求，便需透過高速、高效的數據資料蒐集、儲存與利用，奠定人工智慧的重要基礎。而最終，這些龐大的數據資料，要如何進一步分析與推演，達成真正智慧化的各式AI應用，便要仰賴演算技術的支持。」

宜鼎在全球客戶累積超過4000家，近年來更推動上千餘智能應用專案落地，對於全球產業趨勢與終端客戶應用需求的深入理解，是面對市場挑戰時的最大優勢。未來宜鼎將複製AIoT成功經驗，再度聚焦於目前發展最迅速的AI四大應用領域，包含智慧城市、智慧零售、智慧工廠以及智慧醫療等。

數據資料一直以來為宜鼎核心技術，近年來更積極與各家轉投資子公司整合，從資料蒐集、傳輸、運算、儲存與學習等層面，建立完整技術架構，並能時時洞察市場需求，持續推出創新方案，如智能遠端管理InnoAGE、InnoOSR，以及InnoBTS等專利產品，不斷為產品賦能。今年則更進一步結盟ASUS IoT、微軟、Intel及NVIDIA等國際大廠，擴大技術串聯，整合各家異質平台與AI演算技術，打造出全新Innodisk AI智能邊緣運算解決方案，以創新的AI智能架構，整合遠端管理、第三方軟體供應商(ISV)、OS作業平台及宜鼎集團的軟、硬體解決方案，幫助客戶快速、有效的達成極致整合；不僅提供未來AI應用更多可能，也將加速垂直市場應用智能落地。

宜鼎國際董事長簡川勝表示：「宜鼎集團攜手AI策略夥伴，掌握趨勢、技術、應用與商業等四大創新面向，已在全球各式應用場域將智能實際落地，推動城市智能化、零售智能化、工業智能自動化及醫療智能化等多元AI應用升級。」

面對全新AI策略發展方向，宜鼎除了持續固守並精進工控儲存的技術與產品優勢外，也將以此為根基，陪伴全球客戶共同實現AI智能轉型。