大學學校、校系往往會對人的一生產生重大改變，因此許多人選擇時都會非常慎重。一名網友表示，明年要考學測的妹妹，堅持不惜學貸也要就讀私立的東吳大學，但由於家裡經濟不太好，家人希望她可以就讀國立的高雄大學，讓他相當困擾。不過許多網友指出，兩校差別其實不是單純表面上的國立、私立，而是學校教學、讀書風氣、人脈資源都有差別，建議他乖乖放手。

就讀政大的原PO在Dcard發文表示，想唸法律系的妹妹成績不差，指定要去台北念私立東吳大學，但家裡經濟狀況並不是很好，家人都希望他能念鄰近的國立高雄大學，學費比私立便宜了許多，「但是妹妹仍然堅持不惜背學貸也要去東吳，還說會自己打工籌生活費，講都講不聽…」。

對此，許多網友表示，「你跟他說，法律系最重要的是律師牌，不是唸什麼學校」、「個人也覺得如果家裡經濟狀況較不允許的話選高雄比較好，台北的物價房租那些真的遠高於南部太多」、「念東吳真的很累喔，課非常多，也許努力一下可以上北政啊」、「叫他認真一點當你學妹啊，不然北大也很好啊」、「東吳法真的操爆，不要想不開，邊打工會累爆，不過訓練的蠻紮實倒是」。

但有不少人指出，兩者學校教學、讀書風氣、人脈資源都有差別，「我覺得你妹唸東吳比較好耶，東吳一直以來就是以法律為聞名，國考率上榜可能東吳也比較高，而且她都成年了，自己背學貸應該也還好」、「雖然大家都是說有牌比較重要，但只有高大法跟東吳法比的話還是建議東吳，東吳法律的校友真的挺多，在考到執照後，校友人脈真的蠻重要的，還有東吳法律的讀書風氣也真的蠻好的，考上法研所的學長姐們也會回來帶讀書會，國考前也有許多東吳在補教界的大學長們來帶國考加強班」。