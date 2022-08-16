大陸央視網報導，中共中央政治局常委、國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會。經濟大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。穩經濟也是穩財源。財政淨上繳中央的省要完成上繳任務。各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」。

中共中央政治局委員、廣東省委書記李希和廣東省長發言，江蘇、浙江、山東、河南、四川省長視訊發言。

李克強說，大陸各地各部門落實中共中央、國務院部署，有力應對第二季超預期衝擊，6月經濟企穩回升。7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。勢要起而不可落。必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎。高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

要發揮中央和地方兩個積極性，堅持發展是解決大陸一切問題的基礎和關鍵，深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。

李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都占大陸四成以上。經濟大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。穩經濟也是穩財源。財政淨上繳中央的省要完成上繳任務。各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」。多想辦法促消費。盤活專項債債務限額空間，用好政策性開發性金融工具，擴大有效投資並帶動消費。勇於探索改革，深化「放管服」改革，更大激發市場活力和社會創造力。推進高水準對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。