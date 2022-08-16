南韓總統尹錫悅16日在龍山總統府接見到訪的美國微軟公司創辦人、比爾及梅琳達．蓋茲基金會聯席主席比爾．蓋茲（Bill Gates），雙方就推進全球疫苗公平分配和增進全球公共衛生合作等問題進行了討論。

據韓聯社報導，尹錫悅表示，期待進一步推進南韓政府與蓋茲基金會之間的務實合作，以此助力南韓實現高水準的生物科技發展，進而為增進世界民眾的健康作出貢獻。

尹錫悅高度評價蓋茲在研發、供應疫苗和治療藥物方面作出不懈努力，並在新冠疫情全球大流行之際為促進全球健康公平作出巨大貢獻。尹錫悅表示，期待SK生物科學研製出的新冠疫苗能在開發中國家預防傳染病方面發揮重要作用。

蓋茲當天並以應對新冠等傳染病與國際合作為主題，在南韓國會發表演說。蓋茲說，相信通過與韓方建立強有力的夥伴關係，能從根本上解決全球衛生問題。如此一來，不僅能防治小兒麻痹症和麻疹等傳染病，還能從其他傳染病中拯救人類。

尹錫悅今年6月24日曾與蓋茲通電話，此次是二人首次會面。尹錫悅對蓋茲說，非常榮幸見到給現代產業技術帶來顛覆性變化的創新領袖。

蓋茲表示，很高興能與眾多已開發國家攜手推動全球衛生事業發展，南韓是其中一個優秀的夥伴。他還表示，南韓為蓋茲基金會主導成立的流行病防範創新聯盟（CEPI）提供了大力支援。

蓋茲表示，很高興能與SK集團合作，不僅是新冠疫苗，相信南韓還將為預防其他更多疾病研發出更好的疫苗。他還高度評價尹錫悅注重發展生物科技革新領域，稱這不僅能創造出優質的工作機會，也將給已開發國家乃至開發中國家的國民生活帶來積極影響。

總統室在報導資料中稱，外交部、保健福祉部當天稍早前與蓋茲基金會簽署了諒解備忘錄（MOU），雙方決定擴大衛生醫療領域的研發合作以及與CEPI等衛生組織的合作，為全球公共衛生事業貢獻力量。

保健福祉部第二次官（副部長）李基日和總統辦公室社會首席秘書安祥薰等當天陪同與會。

蓋茲基金會成立於2000年，由比爾．蓋茲及其妻子梅琳達．蓋茲共同創立。該基金會是一家旨在消除世界貧困和預防疾病的非營利組織。目前正在資助南韓SK生物科學公司研發新冠疫苗。