美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸宣布禁止台灣農產品進口，並宣布針對台灣未完成生產企業註冊更新的業者「暫停進口」，台中市長盧秀燕16日在市政會議中表示，除農產品外，台中食品業受影響有120家，市府除成立關懷專線，也會努力行銷，協助業者度過難關。

與會的台中市經發局副局長李逸安指出，大陸海關總署8月1日公告，針對台灣未完成生產企業註冊更新的業者「暫停進口」，而依「大陸海關總署進口食品境外生產企業註冊訊息」，台中因未完成登記被暫停進口企業數為120家。

李逸安透露，今年前七月台灣糕餅出口大陸金額約4.59億元，重量約2,417公噸，其中台中出口約占兩成，金額為9,172萬元，重量為483.4公噸。因應大陸暫停進口食品業，短期，市府成立輔導關懷專線、協助廠商拓展內需市場及啟動購物節專案。

長期，市府規劃協助業者拓展國際市場，將爭取預算於明年度辦理出口拓銷計畫，輔導業者增加國際市場布局，並由市府率團參加日本或東南亞食品展，在當地舉辦拓銷媒合會。

台中市政府16日召開市政會議，由台中市長盧秀燕主持，農業局副局長蔡勇勝，以「台中農產品產銷策略及大陸宣布停止進口台灣農產品因應措施」為題進行專案報告，經發局副局長李逸安也補充說明大陸暫停進口食品業因應對策。

盧秀燕表示，她對於大陸的軍事威脅及停止台灣農產品進口，感到不以為然，市府會對台中境內業者加以協助照顧，在事情發生後，即迅速盤點，發現有200多公噸茂谷柑受影響，會持續協助增加內銷或分散外銷市場。

另外，中市食品業受影響約120家，市府除成立關懷專線、努力行銷，也舉行展售會，並舉辦「2022台中好甜」主題競賽系列活動，增加民眾採購食品興趣；另台中購物節也在準備中，將是全國最大的購物節，盼協助業者度過難關。

蔡勇勝在報告時指出，大陸宣布自8月3日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚輸入，中央農委會透過海外拓銷獎勵、強化行銷、加工補助，及多元循環經濟利用等措施因應。

其中，台中市受影響農產主要為柑橘類，根據台中市農業局統計，今年僅少部分茂谷柑外銷大陸約202公噸，占台中柑橘總生產量不到1％，該局將持續加強國內市場行銷，及開拓國外市場等，以減緩衝擊。