高雄市長陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心，與現場小朋友及家長、工作人員大合照。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心，並與托嬰中心小朋友互動玩染色貼圖，場面溫馨和樂。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心，並與托嬰中心小朋友互動玩染色貼圖，場面溫馨和樂。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心，表示接下來10月包括小港國小、高松活動中心跟明義國中陸續會有3個公托中心，預計在今年底可以達到53個公托中心，加強公托品質跟數量提升，是市府施政的重點。

陳其邁今天上午訪視小港公托中心及育兒資源中心，並與托嬰中心小朋友一起搗馬鈴薯泥，及互動玩染色貼圖，場面溫馨和樂。

陳其邁表示，高雄市公托中心，希望可以快速增加數量，現在公共化教保戶已經達到40％的目標，已經達標，市府希望今年可以在平價教保服務的部分，也包括公托跟準公托的這部分，公幼準公幼可以達到90％，這些都是希望能夠減輕家長的負擔。

陳其邁表示，以公托為例，市府在8月配合中央的擴大育兒補貼，原來在公托的部分負擔家長是5000元，在8月開始就降到3500元，假如是中低收這部份就降到1500左右，這些都是希望能夠減輕讓家長在經濟的負擔。

另外一方面，市府的公托品質，數量提升外，也增加公托人員的薪資4600元，公托比原來是1比5，也降到1比4，也就是一個老師以前要照顧5個，現在照顧4個，讓照顧的品質能夠更好，也增加準公托的久任獎金，希望能夠調高公托人員的薪資。

陳其邁強調，一方面家長的負擔減輕，二方面公托的品質增加，都希望讓小朋友成長的過程中，能夠受到最好的照顧，所以0到6歲國家跟你一起養，市府也會全力來努力。

另8月底即將開學，針對幼兒疫苗接種部分，陳其邁希望趁這個時間趕快再追加，希望提高疫苗的覆蓋率，他表示，在第5到11歲的疫苗覆蓋率，雖然高雄都比全國平均值來得高，但是應該能夠達到60％至65％的目標，現在第二劑大概4成，希望可以再增加，市府跟學校合作協調，希望在開學前能夠利用這個機會趕快施打疫苗。