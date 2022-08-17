台灣人持續遭詐騙受困柬埔寨，國民黨3名立委赴當地了解實情後，今上午以視訊方式向外交部喊話，請外交部長吳釗燮親自到柬國看看，同時也要求外交部盡速建立與柬埔寨官方的救援平台，開設line及IG救援帳號。外交部下午表示，感謝鄭正鈐委員、吳斯懷委員及洪孟楷委員親赴柬埔寨關心國人遭誘騙受困柬國的情形，並對精進駐處協助救援措施提供具體建議。

外交部指出，有關委員於記者會中提議建立中、柬文社群媒體救援平台事，外交部將與「柬埔寨緊急救援專案小組」研議，視實際執行救援任務需要規劃辦理。至於委員建議針對赴柬國人常見態樣建立警示機制，外交部領事事務局近期在審查國人申請核、換發護照資料時，都會嘗試多方瞭解其申請用途及出國規畫，並針對疑似涉及人口販運案件的申請人加強宣導勸阻。

外交部也感謝相關民間團體、國際援救組織、各界熱心人士主動協助並提供建言。外交部將持續與主政機關警政署、移民署等司法警政單位密切合作，共同研議建立相關警示機制的可行性。

外交部強調，除持續加強與主政機關內政部警政署及移民署的協調合作外，並將視駐胡志明市辦事處設立的「柬埔寨緊急救援專案小組」實際救援需要，隨時調整人力，以提升兼轄駐館的急難救助能量，並進一步強化與柬埔寨警政、司法等相關單位的聯繫。