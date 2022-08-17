中市潘女去年7月間在臉書認識自稱葉姓牙醫男網友，兩人線上暢聊6個月後，葉男拜託她代收1份國際包裹，並與物流公司聯繫，她為領到包裹，依對方指示匯款10萬元，但事後察覺有異而報案，警方循金流追查，逮捕同夥王女，檢方偵結依詐欺罪將她起訴。

起訴書指出，42歲王女與網路名稱「Express Dlivery」、「Beniamin Chen」等3人涉嫌共謀網路詐欺取財，由「Beniamin Chen」佯稱是葉姓牙醫師，在網路找潘女攀談，兩人線上互動聊天約6個月後，葉姓牙醫師在今年1月10日告知潘女，他有包裹要寄到台灣，拜託她代收，並請她與物流公司的「Express Dlivery」聯絡。

潘女當天就與物流公司聯繫，「Express Dlivery」回覆指出，收取包裹要付費10萬元，潘女依指示將錢匯到指定帳號，事後察覺有異報警。

警方追查金流，發現匯到指定帳號款項由42歲王姓女子轉匯到她申請的金融虛擬帳號，王女並以該虛擬帳號內的12萬元購買「比特幣」，以隱匿贓款流向。全案檢方偵結，以王女為共同正犯，依加重詐欺罪嫌起訴。