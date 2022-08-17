以色列和土耳其今天宣布相互恢復「全面外交關係」，將互派大使。安卡拉當局強調，在長達10年緊張後恢復對以全面關係，不意味放棄對巴勒斯坦人的支持。

法新社報導，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu） 告訴記者：「我們不會放棄巴勒斯坦人的志業。我們此一訊息透過大使直接傳達有其重要性。」

以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）辦公室在聲明中表示：「決定再一次升級兩國關係為全面外交關係，恢復對兩國派駐大使和設總領事館。」

「升級關係將對深化兩國人民、擴大經濟、貿易和文化關係，以及強化區域穩定，作出貢獻。」

拉皮德以「區域穩定的重要資產、以色列公民非常重要的經濟消息」稱許此一外交突破。

由於以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動，兩國關係於於2008年開始磨損，雙方過去數月持續致力修補關係。

以色列突擊隊2010年襲擊試圖突破封鎖而前往加薩走廊的土耳其援助船「藍色馬爾馬拉號」（Mavi Marmara），造成10名土耳其人死亡，兩國因而停滯。

路透社報導，2016年兩國和解後，因美國將駐以使館遷至耶路撒冷，雙邊關係又於2018年生變。

美國駐耶路撒冷大使館開館引發巴勒斯坦民眾抗議，以色列部隊在衝突期間造成至少60名巴人喪生。土耳其和以色列2018年為此互逐使節。2018年至2019年間逾200名加薩民眾遭以軍擊斃，雙邊關係再度瓦解。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）3月對安卡拉展開具指標意義訪問，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正式宣布那項訪問是「我們關係的轉捩點」。

以色列尋求改善對區域國家關係，繼兩年前恢復與巴林、阿拉伯聯合大公國和摩洛哥關係的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）後，現在又恢復對土耳其關係。

以色列沒有立即宣布何時對安卡拉派駐大使。