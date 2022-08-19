日經指數19日試圖想重回2萬9重要關卡，但在獲利回吐賣壓下，大盤一度還翻黑，早盤結束時，日經指數收28,964.5點，漲22.36點或0.08%，周線迄今漲約1.2%。東證收1,995.88點，漲5.38點或0.27%。

分析師指出，雖然有不少股票還是上漲的，但包括迅銷等短線領漲個股表現疲弱，再加上獲利了結賣壓影響，日經指數也欲振乏力。

下跌1.42%的迅銷指出，日圓疲弱拖累極為依賴的進口業務，所以日圓走貶絕對沒有好處。不過，汽車族群卻走高，豐田漲0.33%，本田漲0.82%，日產更是漲1.66%。

日圓兌一美元匯價走貶下，又創7月28日以來新低至136.38，目前則在135.73至136.38之間游走。

個股中，第一三共藥廠表現不佳，下跌2.62%，不過，電機材料製造商藤倉卻上漲5.84%。產業類股中，能源漲1.23%較多，醫療保健則是跌0.57%較大。