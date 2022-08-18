根據路透看到的俄國經濟部一份文件，稱在石油出口量增加，以及天然氣價格高漲之下，俄羅斯今年能源出口的收入將達到3375億美元，較2021年高出38%。

如果該營收上揚得以實現，將協助俄國經濟抵抗西方的制裁，也將為俄國總統普丁的軍事行動提供足夠資金，或者在該國經濟掉入衰退之下，能為工資的提高和足夠養老金進行資助。

但是也有分析師認為，能源收入的暴增，僅足夠部分地補償西方制裁下的經濟損失。

德國國際安全事務研究所資深研究員Janis Kluge說，西方制裁對俄國經濟的衝擊是相當地不平均，對某些產業而言是災難性衝擊，例如汽車業，但是對石油業則相對地未受影響。除了汽車業，Kluge還指出IT業和金融業受創很深，指這兩個產業與西方關聯很深，因此受影響最大。

俄經濟部的文件還指出，能源出口收入在明年將降至2558億美元，但是仍高於戰爭爆發前2021年的2442億美元。

根據文件的預測，今年平均天然氣出口價格將增加一倍多，為每1000立方米730美元，此後一直到2025年底將呈現逐漸回落。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)今年以來一直在降低對歐洲的供應。俄羅斯要求以盧布支付天然氣費用，遭拒絕之後，北溪一號管線的供應水準開始下滑，俄方則稱是出於設備維修的理由。