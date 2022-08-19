柬埔寨詐騙集團案引起社會注目，台中警方18日逮捕從泰國返台的楊姓、鄧姓男子、林姓女子，19日依人口販運防制法移送桃園地檢署偵辦。檢方認為楊男涉嫌重大，依人口販運防制法聲押，鄧姓男子則涉將家人小黃卡提供同夥入境柬埔寨使用，遭檢方依偽造文書2萬元交保，林女初步認為是被害人。

據了解，14日有12名台灣人從柬埔寨入境泰國，有9人先行返台，不過9人中42歲何姓男子被發現詐騙集團幹部，先前已遭桃園地檢署聲押禁見獲准。另外3人分別為23歲楊姓男子、28歲鄧姓男子、林姓女子，因懷疑與詐騙集團有關，18日返台到案。台中警方偵辦後，19日依違反人口販運防制法移送桃園地檢署偵辦。

其中楊男遭被害人指認是人蛇集團小組長，負責管理被害人的生活，桃檢先行訊問完楊男，認為楊男涉嫌重大聲押。另因入境柬埔寨打2劑疫苗可不用快速檢測確診與否，他涉嫌將家人小黃卡提供給同夥使用，但在柬埔寨內並無涉嫌詐欺或幫助詐欺等實證，以2萬元交保。至於林姓女子，初步認為是被害人。