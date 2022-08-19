慧洋海運（2637）董事會19日通過上半年財報，合併營收133.33億元、稅後純益69.38億元，EPS為9.3元，均創新高。慧洋表示，上半年受到俄烏戰爭影響，全球貿易路徑發生變化，拉長船舶周轉天數，整體散裝市況供不應求，推升慧洋營業利益率達54％。

進入下半年，受到全球通膨、大陸經貿活動恢復不如預期等因素影響，整體散裝市場需求量下滑，BDI指數近期走跌，然慧洋有一半以上船舶為固定租約，可有效分散營運風險。

慧洋今年共交付Handy及Panamax各三艘，並已簽訂穩定租約，目前集團旗下總計141艘船舶，平均船齡七年，明、後年將再陸續交付11艘節能新船，並依市況適時汰換舊船。

慧洋評估，目前散裝新造船舶訂單仍在低檔，明年船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大環保新規將上路，未達標準之船舶將面臨強制降速甚至淘汰，船舶供給缺口將持續擴大，慧洋有最多節能船隊，樂觀未來營運向上。