向來被冠上全球最酷、最美、最年輕領袖的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日一段勁歌熱舞片在網路上瘋傳，形象崩壞，本人得知後相當不滿，強調這都是「私底下拍攝」，更表示自己跟其他36歲的人一樣有朋友，這才是活著的感覺。對此，《紐時》記者阿斯特德·赫恩登(Astead Herndon)點出迫切危機是「洩密問題」。

馬林再掀跑趴風波，影片外流表面上看似激起反對人士批評，力挺的年輕族群依舊大讚她的生活態度。然而，《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述芬蘭媒體《赫爾辛基日報》一則社論指出派對存在更深一層挑戰，稱「敏感時期，總理很有可能親手交出『重要資訊』給那些想害她的人，將有更多隱私洩漏，不是現在，就是下一次聚會」。

另據美國網站「耶洗別」（Jezebel）報導，《紐時》記者阿斯特德·赫恩登(Astead Herndon)點出她眼前最迫切的問題，「關於洩密，總理需要更能相信的朋友」。

事件曝光馬林除了感到震驚，也表示相當憤怒，不解私下聚會的影片怎麼會外流。既然木已成舟，也被反對黨懷疑不可能只喝酒，外界的吸毒疑慮，本人也自願接受藥檢，非常堅定自己是清白的。還說「我和同年齡的人一樣，有家庭、工作、朋友，這完全合法。你們不相信我也不在乎，只能繼續向前。」