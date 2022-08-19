在能源價格急速飆漲的情況下，德國生產者物價指數（PPI）在7月年增37.2％，是1949年政府開始統計以來最大年增幅，加重德國通膨壓力，經濟前景更加堪憂。

德國聯邦統計局公布，PPI繼5月年增33.6％後，6月年增幅擴大至32.7％，7月又擴大至37.2％。即便與6月相比，7月PPI月增幅5.3％也創下歷史新高。

資料顯示7月德國能源價格年增105.0％，是加速PPI上漲的主因。俄羅斯縮減天然氣供應造成7月德國天然氣價格年增163.8％，電價也年增125.4％。排除能源價格後，7月PPI年增14.6％。

除了能源價格飆高之外，其他商品價格也全面上漲，例如金屬價格在7月年增24.1％，消費性非耐久財價格年增16.2％，消費性耐久財價格也年增10.9％。由於PPI被視為重要通膨指標，因此7月數據令外界擔心德國難以擺脫高通膨。