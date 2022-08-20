根據《ESPN》記者史皮爾斯20日報導，儘管湖人願意拿出2027、2029年各一個首輪選秀權當作交易籌碼，問題是籃網根本不想要這兩個首輪籤，那麼湖人不如改用韋斯布魯克加上這兩個首輪籤，去跟溜馬換來心儀已久的透納、希爾德兩名即戰力好手。

隨著詹姆斯完成兩年9710萬美元續約，接下來湖人總管佩林卡勢必要在交易市場上面有所動作，雖然詹皇希望可從籃網那裡換來厄文跟他重新聯手，不過籃網不想要湖人給出的兩個首輪籤，而是期待換到即戰力球員，以湖人目前陣容來說，根本不太可行。

所以史皮爾斯才會建議，湖人不如改跟溜馬提出交易，把韋斯布魯克與兩個首輪選秀權打包送去溜馬，換回湖人早就很想招募的透納與希爾德，畢竟溜馬也有足夠的薪資空間可以容納韋斯布魯克的合約，也可以選擇交易完成後，就把韋斯布魯克買斷丟出。

如果這筆交易順利完成，雙方可說各取所需，湖人可以擺脫韋斯布魯克，且找來透納、希爾德兩名好手，幫助詹姆斯與安東尼戴維斯爭冠，溜馬則可以透過交易換來更多未來資產，且把韋斯布魯克買斷後，球隊薪資壓力也不會那麼大，穩穩進入重建期。