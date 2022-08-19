最早爆出「小皇帝」詹姆斯將跟湖人完成兩年9710萬美元續約的《ESPN》權威記者沃納洛斯基，19日分析詹皇完成續約幕後因素，理由是明年夏天找不到可以提供他足夠薪水，且具爭冠實力球隊加盟，也讓詹皇只能乖乖跟湖人提前續約兩年，等到2024年夏天再說。

「詹姆斯確實考慮過明年夏天的自由市場，看看哪支球隊還有薪資空間可以招募他，」沃納洛斯基表示，「不過我被告知，並沒有具備足夠這種吸引力的球隊，可以讓詹姆斯放棄跟湖人續約，只跟湖人執行完下個球季合約，然後明年夏天宣告走人。」

目前明年夏天擁有超過4000萬美元薪資空間的球隊，包含火箭、溜馬、活塞、馬刺與爵士等隊，幾乎都是宣告進入重建期，且不太可能爭冠的弱隊，甚至可讓詹姆斯宣告再次回到家鄉打球的騎士，明年夏天薪資空間大約也不到3000萬美元。

詹姆斯願意點頭跟湖人續約的另一幕後主因，則由《紐約時報》資深記者史坦爆出，那就是湖人已經跟詹皇做出保證，願意拿出2027、2029年各一個首輪選秀權當作交易籌碼，繼續爭取籃網後衛厄文的加盟機會，當前問題還是必須找到願意接手韋斯布魯克的第三方球隊。